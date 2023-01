Stand: 25.01.2023 16:49 Uhr Sieben Kilogramm Marihuana mit der Post verschickt

Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist in dieser Woche einer Ermittlungsgruppe aus Hannover und Osnabrück gelungen. Wie das Zollfahndungsamt Hannover am Mittwoch mitteilte, konnten Ermittler in Lörrach (Baden-Württemberg) bereits am vergangenen Freitag ein Paket mit sieben Kilo Marihuana abfangen. Im Laufe der Nachforschungen stellte sich heraus, dass ein 38-jähriger Mann aus Osnabrück die Postsendung beauftragt hatte. Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Montag stellte die Polizei unter anderem ein Kilo Marihuana und eine Schreckschusswaffe sicher, sagte eine Sprecherin des Zolls am Mittwoch. Im Keller des Mannes seien zusätzlich eine Vielzahl von Schlangen vorgefunden worden. Gegen den 38-Jährige erließ das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.01.2023 | 06:30 Uhr