Stand: 25.10.2022 19:29 Uhr Sicherungskasten explodiert in Werlte - zwei Verletzte

Bei der Explosion eines Sicherungskastens in einer Firma in Werlte (Landkreis Emsland) sind am Dienstag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Ein Verletzter schwebt in Lebensgefahr und musste in eine Klinik geflogen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der andere Mitarbeiter sei leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall in der Firma für Maschinen- und Anlagenbau war zunächst unklar.

