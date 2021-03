Shoppen mit Schnelltest? Osnabrück will Einzelhandel öffnen Stand: 17.03.2021 14:57 Uhr Die Stadt Osnabrück will ihre Geschäfte öffnen - trotz hoher Inzidenzwerte. Ein Konzept mit Corona-Schnelltests soll das möglich machen. Das Land will solche Lockerungs-Perspektiven prüfen.

Das für Mittwoch geplante Gespräch zwischen Vertretern der Stadt Osnabrück und dem Land Niedersachsen über ein mögliches Öffnen des Einzelhandels ist aber zunächst einmal verschoben worden. Das teilte die Leiterin des Osnabrücker Krisenstabs mit. Die Stadt schlägt vor, dass Menschen mit einem negativen Corona-Schnelltest die Läden betreten dürfen - vorausgesetzt, das Ergebnis ist nicht älter als zwölf Stunden. Auch für den Zoo kann sich die Stadt so eine Öffnung vorstellen. In Osnabrück liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Freitag über dem Wert von 100, aktuell am Mittwoch sogar bei 152,5.

Videos 1 Min Corona: Osnabrück muss wieder dichtmachen Der Inzidenzwert liegt über 100, deshalb sind ab Mittwoch Geschäfte, Museen und Zoo erneut geschlossen. 1 Min

Staatskanzlei: "Vorschläge aus Osnabrück werden geprüft"

Die Landesregierung habe die Pläne Osnabrücks und anderer Kommunen mit großem Interesse entgegengenommen, hieß es aus der Staatskanzlei. In der kommenden Woche solle nach den Bund-Länder-Gesprächen, die am Montag stattfinden, über eine Fortschreibung der Corona-Verordnung beraten werden. "Dabei werden auch die Vorschläge aus Osnabrück und anderen Städte konstruktiv geprüft", so die Staatskanzlei.

Koalition diskutiert Öffnungsklausel

"Das ist ein interessanter Ansatz", sagte auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag zu dem Osnabrücker Vorstoß. Laut Vize-Regierungschef Bernd Althusmann (CDU) diskutiere die Koalition eine Öffnungsklausel, die sich auf Schnelltests stützt. Denkbar sei eine Experimentierklausel, so Althusmann.

Gibt es für Öffnungen einen neuen Wert?

Althusmann hatte bereits vorgeschlagen, den Inzidenzwert zu einem sogenannten gewichteten Risikowert weiterzuentwickeln, der auch Faktoren wie die Kapazität der Krankenhäuser und den Einfluss regionaler Hotspots berücksichtigt. So sollten Öffnungsperspektiven geschaffen werden. Weil hatte das bis dato abgelehnt.

