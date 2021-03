Stand: 01.03.2021 14:33 Uhr Sexuelle Belästigung im Zug: 36-Jähriger vor Gericht

Ein 36-jähriger Mann muss sich am Dienstag vor dem Osnabrücker Amtsgericht verantworten, weil er eine junge Frau sexuell belästigt haben soll. Es handelt sich um ein beschleunigtes Verfahren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Beschuldigte soll am vergangenen Freitag einer 22-Jährigen im Zug von Bad Bentheim nach Herford (NRW) an die Brust gefasst haben. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz - deshalb das beschleunigte Verfahren.

