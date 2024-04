Stand: 09.04.2024 17:01 Uhr Senior will ins Schwimmbad und fährt sich in Kleingarten fest

In Osnabrück ist ein 82-Jähriger auf dem Weg zum Schwimmbad mit seinem Auto in einer Kleingartenkolonie stecken geblieben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr der Senior aus Lotte (Nordrhein-Westfalen) über die Fußwege der Anlage. Dabei rutschte er in einen Graben und setzte auf einem Kantstein auf. Nachdem der Mann vergeblich versucht hatte seinen Pkw freizuschaufeln, alarmierten Mitglieder des Kleingartenvereins die Polizei. Mehrere Abschleppversuche scheiterten zunächst. Erst die Feuerwehr konnte den Wagen des 82-Jährigen schließlich mit Hilfe von Luftkissen und Kanthölzern aus der misslichen Lage befreien. Der Einsatz dauerte laut der Sprecherin insgesamt rund dreieinhalb Stunden. Der Senior wurde im Anschluss von seiner Tochter abgeholt.

