Stand: 23.03.2021 13:58 Uhr Selbsttests für Kita-Kinder: Modellversuch in Osnabrück

Der Besuch der Kita soll in Osnabrück noch sicherer werden. Die Stadt prüft deshalb, ob Corona-Selbsttests zu Hause eine sinnvolle Lösung sein können, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. An dem Modellversuch beteiligen sich zwei Kitas in den Stadtteilen Atter und Dodesheide. Die Eltern erhalten pro Woche zwei Corona-Selbsttests, um ihre Kinder zu Hause zu testen. Das Angebot ist freiwillig. Ist das Ergebnis positiv, folgen weitere Tests - zum Beispiel beim Kinderarzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.03.2021 | 13:30 Uhr