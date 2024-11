Stand: 20.11.2024 09:54 Uhr Sechs Tote bei Unfall: Frau aus Schüttorf unter den Opfern

Bei einem Autounfall bei Ochtrup in Nordrhein-Westfalen ist auch eine 33-jährige Frau aus Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen waren in der Nacht zum Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Alle insgesamt sechs Insassen im Alter zwischen 33 und 46 Jahren starben. Laut Polizei war eines der Autos vermutlich hinter einem Bahnübergang ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte es mit einem anderen Wagen, fing Feuer und brannte vollständig aus. Die Unfallursache ist weiter unklar. Man sei noch mit der Auswertung der Daten beschäftigt, so die Polizei.

