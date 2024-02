Stand: 29.02.2024 09:07 Uhr Sechs Männer rauben 19-Jährigen aus: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Osnabrück sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf einen 19-Jährigen. Sechs Männer sollen den jungen Mann am Dienstagabend im Stadtteil Hellern angegriffen haben. Als er sich weigerte, sein Geld auszuhändigen, habe die Gruppe auf ihr Opfer eingeschlagen, so die Polizei. Der 19-Jährige rettete sich in einen nahegelegenen Supermarkt. Er wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 22 15 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min