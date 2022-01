Stand: 30.01.2022 12:30 Uhr Schwerverletzter nach Unfall in Georgsmarienhütte

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der junge Mann von einer Tankstelle nach rechts auf eine Bundesstraße auffahren - übersah dabei jedoch offensichtlich einen Wagen, der von links kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 20-Jährige in seinem Auto eingeklemmt wurde. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. In dem anderen Wagen saßen ein 20-Jähriger sowie sein 16-jähriger Beifahrer, beide wurden leicht verletzt. Die drei jungen Männer wurden in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2022 | 12:00 Uhr