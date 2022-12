Stand: 27.12.2022 18:55 Uhr Schwerverletzter nach Garagenbrand im Landkreis Osnabrück

Bei einem Feuer in einer Garage in Dissen (Landkreis Osnabrück) hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er am Dienstag versucht, zusammen mit seinem Sohn und drei weiteren Personen einen Brand in einer Garage zu löschen. Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen und damit verhindern, dass die Flammen auf ein Mehrfamilienhaus übergriffen, doch es entstand heftiger Rauch. Alle Personen wurden mit Rauchgasintoxikationen in Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ist nach Auskunft der Polizei noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2022 | 19:00 Uhr