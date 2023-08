Stand: 03.08.2023 10:22 Uhr Schwerer Unfall in Samern: Autofahrer kommt ums Leben

In Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Laut Polizei war ein 57 Jahre alter Autofahrer in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Die 23 Jahre alte Fahrerin eines entgegenkommenden Autos kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Unfallursache und Schadenshöhe sind nach Polizeiangaben unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.08.2023 | 09:30 Uhr