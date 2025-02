Stand: 25.02.2025 14:18 Uhr Schwerer Unfall in Melle: Zweijähriges Kind wird verletzt

Bei einem Unfall in Melle (Landkreis Osnabrück) sind am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer und ein zweijähriges Kind leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer auf der Straße "Buersche Straße" unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, in dem auch das Kind saß. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Buersche Straße war während der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

