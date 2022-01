Stand: 31.01.2022 07:50 Uhr Schwerer Unfall in Lorup - 33-Jähriger tödlich verletzt

Am Sonntag kam es in Lorup (Landkreis Emsland) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33 Jahre alter Mann war gegen 17.30 Uhr in Richtung Breddenberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Wagen eines 24 Jahre alten Mannes zusammen. Der 33-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens steht bisher nicht fest. Die Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis etwa 22 Uhr gesperrt.

