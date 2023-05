Stand: 10.05.2023 10:50 Uhr Schwerer Unfall in Lingen: Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

In Lingen (Landkreis Emsland) hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto war von der Dalumer Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren, teilte die Polizei dem NDR in Niedersachsen mit. Nach ersten Erkenntnissen saßen in dem Wagen drei Menschen. Laut den Beamten waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Wegen des Unfalls ist die Dalumer Straße derzeit voll gesperrt. Weitere Details sind unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.05.2023 | 13:30 Uhr