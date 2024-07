Stand: 11.07.2024 08:06 Uhr Unfall in Holdorf: Autos kollidieren in scharfer Kurve

Bei einem schweren Unfall in Holdorf (Landkreis Vechta) sind am Mittwochabend zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Person erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Den Angaben zufolge waren in einer scharfen Kurve zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Eine Person sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden, hieß es. Einige Anwohner, die den Unfall beobachtet hatten, riefen nicht nur den Notruf, sondern leisteten vor Ort sofort Erste Hilfe. Der Pressesprecher der Feuerwehr lobte anschließend die Erstehelferinnen und Ersthelfer für ihren Einsatz.

