Stand: 23.02.2024 08:30 Uhr Schwerer Unfall in Gölenkamp: 56-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen in Gölenkamp (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 26-Jähriger mit seinem Transporter aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der Transporter des 26-Jährigen habe sich überschlagen und sei auf der Seite gelandet, so eine Polizeisprecherin. Der andere Wagen sei durch die Wucht des Aufpralls mit einem dritten Fahrzeug zusammengestoßen. Der darin sitzende Fahrer, ein 56-jähriger Mann, wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Beifahrer sowie die Fahrer der beiden weiteren Autos erlitten schwere Verletzungen. Ein vierter Wagen konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den dritten Unfallwagen auf. Dieser Fahrer wurde leicht verletzt.

