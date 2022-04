Stand: 29.04.2022 09:27 Uhr Schwerer Unfall auf Bundesstraße bei Meppen

Auf der B213 ist am frühen Freitagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Auch dass der Unfallfahrer in Lebensgefahr schwebt, kann nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Das Fahrzeug des 22-Jährigen stieß auf Höhe Schepsdorf in Richtung Meppen mit einem Tanklaster zusammen - warum ist noch unklar. Bis die Unfallfahrzeuge geborgen sind, wird es noch Stunden dauern, hieß es von der Polizei am Freitagmorgen. Die B213 wurde entsprechend gesperrt.

