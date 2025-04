Stand: 01.04.2025 21:41 Uhr Schwerer Unfall auf A1: Lkw fährt auf Stauende auf

Auf der A1 in Richtung Bremen ist es am frühen Dienstagabend zwischen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf (Landkreis Vechta) zu einem schweren Unfall am Stauende gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw auf einen weiteren Lastwagen aufgefahren. Einer der Fahrer wurde den Angaben zufolge eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sei "schwerst" verletzt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Vor dem Auffahrunfall hatte es dem Sprecher zufolge bereits zwei Kollisionen gegeben. Erst stießen zwei Autos zusammen, dann fuhr ein Lkw leicht auf einen anderen Lastwagen auf. Der Polizei zufolge war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn war am Abend in Richtung Bremen kurz vor der Raststätte Dammer Berge weiterhin gesperrt. Der Verkehr wurde laut Polizei zu dem Zeitpunkt über die Raststätte umgeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min