Stand: 10.05.2023 12:41 Uhr Schwerer Unfall: Mutter stirbt, zwei Kinder in Lebensgefahr

In Lingen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochmorgen eine 41-jährige Frau bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Ihre Kinder, ein zwölfjähriges Mädchen und ein neunjähriger Junge, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Die 41-Jährige war mit ihrem Auto am frühen Morgen auf der Dalumer Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen war sie gegen 7.30 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren, teilte die Polizei mit. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste die eingeklemmten Insassen aus dem Auto befreien. Die 41-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die beiden Kinder kamen mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.05.2023 | 13:30 Uhr