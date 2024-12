Stand: 30.12.2024 09:00 Uhr Schwerer Unfall in Ohne: 82-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Bei einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim ist ein 82-Jähriger Heiligabend lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war den Angaben zufolge in Ohne auf der Schüttorfer Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Straße ab, das Auto prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte mussten den 82-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

