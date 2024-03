Stand: 10.03.2024 10:31 Uhr Schwere Unfälle mit Radfahrern im Emsland - 36-Jähriger stirbt

In der Nacht zu Sonntag ist in Meppen (Landkreis Emsland) ein Fahrradfahrer gestorben. Der 36-Jährige war laut Polizei im abgesperrten Bereich der Lambertsbrücke gestürzt. Der Mann sei in einen stark abgesackten Bereich gefallen und im Wasser liegen geblieben. Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

In Papenburg sind am Samstagabend zwei Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-Jähriger in der falschen Richtung auf der Straße gefahren, als ein 42-Jähriger die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-Jährige schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Der 42-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

