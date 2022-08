Schweinepest im Emsland: Bund und EU beraten Fristverkürzung Stand: 23.08.2022 10:02 Uhr In einem "Brandbrief" hat Landesagrarministerin Otte-Kinast von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir kürzere Sperrzeiten für 300 emsländische Schweinebetriebe gefordert. Nun sollen sich Experten beraten.

Zwischen Bundeslandwirtschaftsministerium und Vertretern der EU-Kommission seien kurzfristig Gespräche auf Fachebene geplant, wie eine Behördensprecherin in Berlin dem NDR in Niedersachsen sagte. Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte in einem Schreiben von ihrem grünen Kollegen Cem Özdemir gefordert, sich persönlich bei der EU-Kommission für eine zeitnahe Aufhebung der Sperrzone wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) einzusetzen. Es gebe genügend Fakten, die eine Frist-Verkürzung vom 14. Oktober auf den 3. September rechtfertigen würden, heißt es in dem "Brandbrief" den das Landesagrarministerium am Sonntag veröffentlicht hatte.

VIDEO: Emsland: Verzweifelte Schweinehalter im Sperrgebiet (14.08.2022) (7 Min)

"Die gesamte Sperrzone ist frei von ASP"

Die CDU-Politikerin betont darin, dass seit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest Anfang Juli alle Untersuchungsergebnisse in der Zehn-Kilometer-Sperrzone negativ seien. "Außerdem ist die Inkubationszeit von bis zu 15 Tagen längst ohne einen weiteren Fall verstrichen. Wir haben es also mit einem Punkteintrag zu tun. Die gesamte Sperrzone ist frei von ASP", teilte Otte-Kinast mit.

Bereits 21.000 "überschwere" Schweine in den Ställen

In ihrem Brief wies Otte-Kinast zudem auf zu erwartende Tierschutzprobleme in der betroffenen Region hin. Demnach befänden sich derzeit rund 21.000 "überschwere" Schweine in den Ställen der Sperrzone. Wöchentlich kämen fast 6.000 Tiere hinzu. Viele Landwirtinnen und Landwirte seien verzweifelt, weil ihre Existenz bedroht ist, so Otte-Kinast.

Videos 4 Min Emsland: Erste Schweine aus Sperrzone geschlachtet Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest werden einige Betriebe ihre Tiere nur mit Ausnahmegenehmigung los. (01.08.2022) 4 Min

Entscheidung liegt bei der EU

Das Landwirtschaftsministerium bemüht sich seit Längerem darum, dass die Sperrzone um Emsbüren aufgehoben wird. Der Landkreis Emsland hat dafür vor knapp zwei Wochen einen entsprechenden Antrag gestellt. Entscheiden darüber muss die EU-Kommission. Diese hatte die dreimonatige Sperrzone samt Handels- und Transportverboten angeordnet. In dem Gebiet dürfen Schweine nur mit einer Sondererlaubnis transportiert werden. Da die Tiere aber weiter an Gewicht zulegen, wird der Platz in den Ställen der rund 300 betroffenen Betriebe immer knapper. Deshalb hatten einige Landwirte bereits Anträge auf Nottötung von Tieren gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft