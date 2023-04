Schwarzen Häftling misshandelt? Prozess in Meppen startet Stand: 27.04.2023 07:46 Uhr Vor dem Amtsgericht Meppen beginnt heute der Prozess gegen einen Justizvollzugsbeamten. Er soll einen schwarzen Häftling misshandelt haben. In dem Verfahren könnte ein anonymer Brief wichtig werden.

Der 55-jährige JVA-Mitarbeiter soll den Mann aus Somalia getreten und geschlagen haben, als der sich gewehrt hatte, nach einem Streit in einen gesicherten Haftraum verlegt zu werden. Der Tritt soll einen Bluterguss und Schmerzen in den Hoden verursacht haben, sagte eine Gerichtssprecherin. Das besonders Brisante an dem Fall: Es gibt ein anonymes Schreiben, das dem NDR Niedersachsen vorliegt und das weitere Details enthält. So soll der Angriff wesentlich massiver gewesen sein, als aus der Anklage hervorgeht. Es ist von Sprüngen auf den Rücken und mehreren Tritten zwischen die Beine und in den Bauch die Rede. Ob das anonyme Schreiben als Beweis zugelassen wird, entscheidet heute bei Prozessbeginn der zuständige Richter.

Somalier schon einmal Opfer von Rassismus

Die Betroffenenberatung Niedersachsen spricht von einer Tat aus rassistischen Gründen und kritisiert, dass das Verfahren erst mehr als eineinhalb Jahre nach dem Angriff beginnt. "Dadurch ist der Betroffene gezwungen, sich viele Monate nach der Gewalttat erneut damit auseinanderzusetzen", sagte die Beratungssprecherin Marie Kortmann. Der Angriff belaste ihn immer noch sehr schwer. Der Somalier sei schon einmal Opfer eines rassistischen Angriffs geworden: Vor drei Jahren hatte ein rechtsradikaler Mann aus Esens auf ihn geschossen, die Kugel durchbohrte die Lunge. Der Schütze wurde zu knapp zehn Jahren Haft verurteilt.

