Stand: 09.02.2021 15:24 Uhr Schwarzarbeit: Zoll Osnabrück ermittelt Millionen-Schäden

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Osnabrück hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 763 Arbeitgeber überprüft. Die Ermittler haben bei den Kontrollen besonders Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, fleischverarbeitende Betriebe sowie die Paket-, Kurier- und Expressdienstleisterbranche in den Fokus genommen. Dabei seien "vorenthaltene beziehungsweise veruntreute Sozialversicherungsbeiträge, hinterzogene Steuern und rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile" in Höhe von 11,7 Millionen Euro festgestellt worden, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Gerichte verhängten in diesen Zusammenhängen Freiheitsstrafen von in Summe 28 Jahren sowie Geldstrafen in Höhe von in Summe 404.650 Euro. Das Hauptzollamt verhängte Bußgelder in Höhe von mehr als 608.000 Euro.

