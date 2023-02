Stand: 20.02.2023 07:30 Uhr Schwarzarbeit: Mehr als zehn Millionen Euro Schaden

Bei den Ermittlungen zur Schwarzarbeit in der Region hat das Hauptzollamt Osnabrück eine nach eigenen Angaben erfolgreiche Jahresbilanz gezogen. Die Beamten haben eine Schadenssumme von insgesamt mehr als zehn Millionen Euro durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufgedeckt. Im Fokus der Zollbeamten in Osnabrück, Nordhorn (Grafschaft Bentheim) und Lohne (Landkreis Vechta) standen unter anderem das Baugewerbe, Friseurbetriebe, Taxiunternehmen oder Gaststätten. Unterm Strich haben mehr als 1.000 Arbeitgeber in der Region Besuch von den Zöllnern bekommen. Aufgefallen sind dabei zum Beispiel nicht gezahlte Sozialbeiträge oder hinterzogene Steuern. Laut einem Sprecher des Hauptzollamtes in Osnabrück führte das zu langwierigen Ermittlungen. Ein Großteil der Fälle landete schließlich im vergangenen Jahr vor den Gerichten. Die Täter wurden zu insgesamt 29 Jahren Freiheitsstrafe und einer halben Million Euro Geldstrafen verurteilt.

