Schwarzarbeit: Fahnder fassen Mann in den Niederlanden Stand: 21.12.2021 11:09 Uhr Dem Zoll und der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist nach umfangreichen Ermittlungen ein Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit geglückt.

Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, ist ein Mann per Rechtshilfeersuchen in den Niederlanden festgenommen worden. Der Zugriff erfolgte demnach am 25. November im Zusammenhang mit umfangreichen Razzien in zahlreichen Objekten und Geschäftsräumen einer Servicefirma in Rotterdam, bei der der Verdächtige Geschäftsführer gewesen sein soll. Der Mann soll in Deutschland 1,7 Millionen Euro an Steuergeldern hinterzogen haben.

Scheinrechnungen und Schwarzarbeit

Ein Zollsprecher sagte, der Beschuldigte habe über die Servicefirma im Paket- und Kurierdienstbereich Scheinrechnungen für nicht erbrachte Leistungen erstellt. Jahrelang hätten Angestellte schwarz für ihn gearbeitet - und zwar in den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim sowie im Münsterland.

Razzien in Niedersachsen führen zu Verdächtigem

Die Fahnder ermitteln in den genannten Landkreisen seit März 2021 gegen Verantwortliche und Firmen aus dem Paketgewerbe. Rund 320 Zöllner hatten daraufhin Geschäftsräume der Firmen und Privatwohnungen der Verdächtigen durchsucht. Beweise und Vernehmungen führten dann zu dem Mann und der Firma in den Niederlanden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragte schließlich einen Durchsuchungsbeschluss für die Servicefirma in Rotterdam sowie einen Europäischen Haftbefehl gegen den verantwortlichen Geschäftsführer. Der Tatverdächtige wurde am 9. Dezember dem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

