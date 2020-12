Stand: 01.12.2020 07:52 Uhr Schulen im Landkreis Vechta wechseln ins Szenario B

Im Landkreis Vechta gilt für mindestens 14 Tage das Wechselmodell für alle Schüler ab Klasse 7. Sie werden ab heute gruppenweise unterrichtet - mal in der Schule und mal zuhause. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei mehr als 200 Infizierten auf 100.000 Einwohnern. Ab diesem Wert schreibt das Land Niedersachsen strengere Corona-Maßnahmen an Schulen vor. So müssen Grundschüler von heute an eine Maske im Unterricht tragen. In den Landkreisen Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim sowie in der Stadt Osnabrück liegt die Inzidenz derzeit unter dem Grenzwert von 200.

