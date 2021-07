Stand: 13.07.2021 17:53 Uhr Schulbusfahrer bei Unfall in Bohmte schwer verletzt

In Bohmte (Landkreis Osnabrück) ist der Fahrer eines Kleinbusses am Dienstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Bus beförderte Schülerinnen und Schüler. Ein elfjähriger Junge und ein zwölfjähriges Mädchen erlitten einen Schock. Das teilte die Polizei mit. Der 58-jährige Fahrer hatte den Angaben zufolge am Rande eines Feldes neben der Straße eine Bewegung wahrgenommen. Er glaubte an ein Tier oder ein Kind, wich aus und prallte mit dem Fahrzeug links gegen einen Baum. Was der Fahrer am Straßenrand sah, ist laut Polizei unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.07.2021 | 06:30 Uhr