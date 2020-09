Stand: 30.09.2020 11:18 Uhr Schuhhändler CCC aus Osnabrück beantragt Insolvenz

Der Schuhhändler CCC Germany mit Sitz in Osnabrück hat beim Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Grund ist die Corona-Krise, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben bundesweit 65 Filialen mit rund 470 Mitarbeitern. Der Verkauf in den Geschäften werde fortgeführt. CCC Germany ist eine Tochtergesellschaft der HR Group mit Sitz in Osnabrück. Die Gruppe selbst ist laut Unternehmen nicht vom Insolvenzantrag betroffen.

