Stand: 29.02.2020 12:43 Uhr Schüttorf: Gebäude brennt nach Automatensprengung

In Schüttorf (Grafschaft Bentheim) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt und dadurch einen Großbrand ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, entstand durch die Explosion ein Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus, in dessen Erdgeschoss sich der Geldautomat befand. Einsatzkräfte konnten insgesamt fünf Bewohner aus dem Obergeschoss und einem Nachbargebäude unverletzt retten. Darunter befand sich auch eine Familie mit einem siebenjährigen Kind. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im siebenstelligen Bereich.

Täter aus den Niederlanden?

Die Täter flüchteten nach Angaben von Zeugen mit einem VW Golf neueren Baujahrs. Ob sie Geld erbeuten konnten, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten vermuten einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten im Dreiländereck Niederlande, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Es sei möglich, dass es sich um eine Tätergruppe handelt, die aus den Niederlanden agiert, hieß es. Erst kürzlich waren zwei mutmaßliche Automatensprenger nach einer Tat in Emmerich (Nordrhein-Westfalen) auf der Flucht in den Niederlanden tödlich verunglückt. Hinweise zum Fall in Schüttorf nimmt die Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 62 99 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.02.2020 | 12:00 Uhr