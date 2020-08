Stand: 11.08.2020 20:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schüttorf: 120 Tauben bei Tiertransport verendet

Nach dem Tod von rund 120 Tauben bei einem Tiertransport ermittelt die Polizei in der Grafschaft Bentheim gegen den Transporter-Fahrer. Bei einer Kontrolle am Montag in Schüttorf sei der nicht tierschutzgerechte Transport aufgefallen, teilten die Ermittler mit. Der Wagen war auf dem Weg von Tschechien nach Belgien und hatte insgesamt knapp 250 Tauben geladen. Die noch lebenden Tiere wurden von einem Kleintierzüchter aufgenommen.

