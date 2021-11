Stand: 15.11.2021 13:03 Uhr Schüsse auf Mann in Osnabrück - Mordkommission eingerichtet

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in einem Osnabrücker Wohngebiet mehrfach auf einen 33-jährigen Mann geschossen hat. Wie die Beamten am Montag mitteilten, fielen die Schüsse bereits in der Nacht zu Sonnabend. Das Opfer sei schwer verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

