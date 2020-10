Stand: 20.10.2020 16:08 Uhr Schülerin gesteht Drohanruf an Osnabrücker Schule

Nach einem Drohanruf gegen ein Osnabrücker Gymnasium hat die Polizei eine tatverdächtige Schülerin ermittelt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Jugendliche aus Osnabrück habe die Tat am Dienstag gestanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nähere Angaben zum Motiv und zu den Hintergründen machte die Polizei nicht, um die Minderjährige zu schützen. Die Bedrohung hatte einen Großeinsatz an der Ursulaschule ausgelöst. Die Kosten dafür will die Polizei einfordern. Die Höhe sei noch nicht absehbar, hieß es.

