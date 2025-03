Stand: 18.03.2025 14:40 Uhr Schülerin aus Osnabrück gewinnt Journalisten-Preis

Die Osnabrücker Schülerin Lena Meineke hat den Journalisten-Wettbewerb von "young leaders" gewonnen. Das teilt das Gymnasium "In der Wüste" mit. Die Elftklässlerin hat demnach die Jury mit einem Artikel zum Thema nachhaltige Mobilität überzeugt. Darin beleuchtet sie die Verkehrswende und innovative Ansätze in Osnabrück. Die Nachwuchsjournalistin wird als Gewinn an einer exklusiven Recherchereise nach New York teilnehmen. Dort trifft sie nach Angaben der young leaders GmbH unter anderem eine Börsenexpertin an der Wall Street und besucht das ARD-Studio.

