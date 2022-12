Stand: 21.12.2022 09:08 Uhr Schornstein fängt Feuer: Haus in Belm brennt ab

Beim Brand eines Wohnhauses in Belm (Landkreis Osnabrück) ist ein Schaden von mindestens 400.000 Euro entstanden. Laut Polizei fing am Dienstagabend der Schornstein des Hauses Feuer. Die Flammen griffen dann auf das restliche Gebäude über. Das Haus sei bis auf die Außenmauern komplett heruntergebrannt, so ein Sprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Die 78 Jahre alte Bewohnerin konnte sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.12.2022 | 06:30 Uhr