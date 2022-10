Scholz ordnet an: Auch AKW Emsland soll vorerst weiterlaufen Stand: 17.10.2022 19:12 Uhr Die drei deutschen Atomkraftwerke, die noch in Betrieb sind, sollen bis zum 15. April weiterlaufen - auch das AKW Emsland nahe Lingen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag angeordnet.

Auf Basis seiner Richtlinienkompetenz ordnete der Kanzler an, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sowie das AKW Emsland im niedersächsischen Lingen über den 31. Dezember hinaus zu betreiben. Längstens bis zum 15. April sollen die Atomkraftwerke demnach weiterlaufen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen.

Streit in der Ampel über das AKW Emsland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollte nach einem Stresstest eigentlich nur die beiden süddeutschen Kraftwerke als Reserve am Netz lassen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte diese Entscheidung, das AKW Emsland wie geplant Ende Dezember vom Netz zu nehmen, begrüßt. Die Grünen hatten auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende ausgeschlossen, dass das Atomkraftwerk in Niedersachsen nach Jahresende weiterbetrieben wird. Die FDP dagegen beharrte darauf. Die Liberalen hatten angeregt, die Laufzeiten bis ins Jahr 2024 zu verlängern.

