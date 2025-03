Stand: 14.03.2025 08:31 Uhr Schocknachrichten verschickt: Bande nach Betrug per Whatsapp entlarvt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück meldet einen Schlag gegen eine Bande, die mit sogenannten Schocknachrichten an angebliche Eltern Hunderttausende Euro ergaunert haben soll. Sie ließ am Donnerstag eigenen Angaben zufolge mehrere Wohnungen in Duisburg und Gelsenkirchen durchsuchen. Bei den Verdächtigen handelt es sich demnach um sieben junge Männer. Einer von ihnen sitze jetzt in U-Haft, so die Staatsanwaltschaft. Die Männer sollen sich per WhatsApp mit "Hallo Mama" oder "Hallo Papa" gemeldet und auf eine angebliche Notlage verwiesen haben. Den Ermittlern zufolge gaben sie sich auch als Polizisten und Bankmitarbeiter aus, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Seit Oktober ermittelt die Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim unter Leitung der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

