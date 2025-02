Schockanruf: 75-Jähriger um mehrere 100.000 Euro betrogen Stand: 12.02.2025 13:35 Uhr Ein 75-Jähriger aus der Grafschaft Bentheim ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Er sollte eine angebliche Kaution zahlen - und wurde um Gold und Silber im Wert von mehreren 100.000 Euro betrogen.

Der Vorfall habe sich am Montag ereignet, so die Polizei. Eine Anruferin habe sich als Tochter des Mannes ausgegeben und unter Tränen behauptet, dass sie ein Kind überfahren habe. Ein angeblicher Staatsanwalt übernahm daraufhin das Gespräch und forderte den 75-Jährigen dazu auf, eine hohe Geldsumme als Kaution zu hinterlegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Betrüger gab an, dass durch die Kaution verhindert werden könne, dass die Tochter ins Gefängnis komme. Laut Polizei übergab der 75-Jährige daraufhin noch am selben Tag die Wertgegenstände an einen unbekannten Mann.

Polizei: Folgende Punkte und Hinweise sollten Menschen beachten

Misstrauen bewahren: Polizei und Justiz fordern niemals Geld oder Wertsachen am Telefon.

Polizei und Justiz fordern niemals Geld oder Wertsachen am Telefon. Nicht unter Druck setzen lassen: Betrügerinnen und Betrüger nutzen gezielt Emotionen, um ihre Opfer zu schnellen Entscheidungen zu drängen.

Betrügerinnen und Betrüger nutzen gezielt Emotionen, um ihre Opfer zu schnellen Entscheidungen zu drängen. Rückruf bei Angehörigen: Unbedingt die betroffene Person oder andere Familienmitglieder unter deren Telefonnummern anrufen.

Unbedingt die betroffene Person oder andere Familienmitglieder unter deren Telefonnummern anrufen. 110 wählen: Bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei informieren.