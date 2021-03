Schnelltest-Strategie läuft in Niedersachsen nur langsam an Stand: 10.03.2021 18:07 Uhr Niedersachsen hat für diese Woche kostenlose Antigen-Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Doch so weit ist das Land noch nicht. Einige Kommunen nehmen sich des Themas selbst an.

In Niedersachsen bieten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) rund 2.000 Arztpraxen kostenlose Corona-Schnelltests an. Welche der 13.000 Praxen an dem Testmodell teilnehmen, ist auf www.arztauskunft-niedersachsen.de zu finden. "Zur Zeit können wir nicht garantieren, dass jeder sofort auf Nachfrage einen Test bekommt", sagte Sprecher Uwe Köster am Mittwoch. Die Politik habe das kurzfristig auf den Weg gebracht, doch für die Organisation brauche es zeitlichen Vorlauf. Das Angebot werde nun zügig ausgebaut. "Es kommen immer noch Praxen hinzu." Wie groß die Nachfrage nach den Tests ist, konnte die Kassenärztliche Vereinigung nicht einschätzen.

Osnabrück kauft 30.000 Selbsttests

Die Stadt Osnabrück hat am Dienstag beschlossen, ihre lokale Teststrategie zu erweitern und 30.000 sogenannte Selbsttests zu kaufen. Sie rechnet mit Kosten in Höhe von 180.000 Euro, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Selbsttests sollen vor allem an Menschen verteilt werden, die keine Chance auf Homeoffice haben und für deren Berufsgruppen es keine verpflichtende Tests gibt. Diese Gruppen dürfen sich demnach in einem Zeitraum drei Wochen zweimal pro Woche kostenlos testen lassen. Außerdem sollen die kostenlosen Corona-Tests in den beiden Schnelltestzentren drei Wochen länger angeboten werden als ursprünglich geplant. Darüber hinaus will die Stadt ab sofort eine eiserne Reserve an Schutzausrüstung für etwaige Pandemie-Geschehen bereithalten. Der Vorrat soll für zwei Wochen reichen.

Videos 2 Min Klinikum Wolfsburg bietet kostenlose Schnelltests an Eigentlich soll jeder sich einmal pro Woche testen lassen können. Das Klinikum kann pro Tag aber nur 36 Tests auswerten. (09.03.21) 2 Min

Stadtkirchenverband testet Erzieherinnen und Erzieher

Der Stadtkirchenverband Hannover bietet für seine Erzieherinnen und Erzieher Corona-Tests an. Rund 1.100 Kita-Beschäftigte können sich wöchentlich von medizinischem Personal vor Ort in den Kindertagesstätten testen lassen. Das Angebot gelte bis mindestens Ende März, teilte der Stadtkirchenverband mit. Er kritisierte, dass die Informationslage zur Teststrategie des Landes missverständlich sei. "Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Aktion dazu beitragen können, dass wir dem Ziel Regelbetrieb in unseren Kitas wieder einen Schritt nähergekommen sind", sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Wilhelmshaven testet elf Stunden pro Werktag

Bürgerinnen und Bürger von Wilhelmshaven können seit Montag einmal wöchentlich einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen zu lassen. Von Donnerstag an weitet die Stadt ihre Kapazitäten von Montag bis Freitag auf den Zeitraum von 7 bis 18 Uhr aus. Ab kommender Woche unterstützen 53 Bundeswehr-Angehörige das Testzentrum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.03.2021 | 13:30 Uhr