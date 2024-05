Stand: 21.05.2024 12:59 Uhr Schmuck als Putzfrau geklaut? 32-Jährige festgenommen

Die Polizei in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) hat eine 32 Jahre alte Frau festgenommen. Sie soll sich den Beamten zufolge als Putzfrau ausgegeben und so bundesweit Schmuck- und Wertgegenstände gestohlen haben. Ein Fall aus Dissen (Landkreis Osnabrück), der sich im August 2023 ereignet haben soll, hat die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Als vermeintliche Putzfrau soll die Verdächtige einer 69-Jährigen Schmuck- und Wertgegenstände in Höhe von 14.000 Euro entwendet haben, wie die Polizei mitteilte. Durch das Auswerten von Handydaten und dem Datenabgleich mit Polizeibehörden in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen konnte die 32-Jährige als mutmaßliche Täterin ermittelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau aus Ratingen bei Düsseldorf mindestens einen männlichen Mittäter hatte.

