Stand: 15.01.2021 11:11 Uhr Schloss Clemenswerth: Landkreis will Bäume fällen

Der Landkreis Emsland will bei der weltweit einzigen noch erhaltenen Allee-Sternanlage am Schloss Clemenswerth in Sögel Bäume fällen lassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Betroffen sind 30 Bäume, die wegen ihrer Größe und ihres Standorts unmittelbar an den Alleen das Wachstum von neu gepflanzten Kaiserlinden beeinträchtigen, so der Landkreis. Auch eine alte Eiche an der Hauptallee zum Schloss wird aus Gründen der Verkehrssicherung beseitigt. Die Fällaktion sei mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege abgesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.01.2021 | 10:30 Uhr