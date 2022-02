Schlag gegen Drogenring in Deutschland und den Niederlanden Stand: 07.02.2022 16:43 Uhr In einer deutsch-niederländischen Gemeinschaftsaktion hat die Polizei einen international agierenden Drogenring ausgehoben.

Ermittler durchsuchten unter anderem Objekte in Sögel (Landkreis Emsland), Molbergen (Landkreis Cloppenburg), Schwanewede (Landkreis Osterholz) und in den Niederlanden. Nach Recherchen des NDR in Niedersachsen stellten sie dabei Cannabis-Pflanzen, Schusswaffen und mehr als 100.000 Euro Bargeld sicher. In Sögel und in Schwanewede fanden die Beamten professionelle Plantagen mit mehr als 1.000 Pflanzen vor.

Drei Objekte in Sögel durchsucht

Der Schwerpunkt der Aktion war in den Niederlanden, vier mutmaßliche Drogenhändler wurden dort festgenommen. Auch in Sögel gab es eine Festnahme. Dort wurden drei Objekte durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten in Sögel zudem eine geladene Schusswaffe. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim leitete die Einsätze auf deutscher Seite und spricht von einem empfindlichen Schlag gegen den illegalen Drogenhandel.

Weitere Informationen Bad Bentheim: Polizei setzt Kooperation fort Die deutsche und die niederländische Polizei arbeiten weiter zusammen. Das Team ist in Bad Bentheim stationiert. (28.03.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 07.02.2022 | 18:00 Uhr