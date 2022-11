Stand: 22.11.2022 14:49 Uhr Schlag gegen Drogenkriminalität in Osnabrück

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Osnabrück am Montag mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Es handelt sich um drei Männer im Alter zwischen 45 und 48 Jahren, teilte ein Polizeisprecher mit. Festgenommen wurden sie von einem mobilen Einsatzkommando der Polizei. Bei den mutmaßlichen Dealern wurden größere Mengen Kokain sichergestellt. Die Polizeidirektion hat die Aktion am Dienstag bestätigt.

