Schlachthof in Bad Iburg: Prozess wegen Tierquälerei startet Stand: 29.08.2022 08:04 Uhr Heimliche Filmaufnahmen haben vor vier Jahren Misshandlungen in einem Schlachthof im Landkreis Osnabrück aufgedeckt. Heute beginnt am Amtsgericht Bad Iburg der Prozess gegen die mutmaßlichen Haupttäter.

Angeklagt sind der damalige Geschäftsführer des Schlachthofs und fünf Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Sommer 2018 immer wieder Rinder angenommen zu haben, die so krank oder verletzt waren, dass sie nicht mehr selbst vom Anhänger gehen konnten. Die Beschuldigten hätten dann mit "massiver Gewalt" versucht, die Rinder zum Aufstehen zu bewegen, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts. Dazu gehörten Schubsen, Ziehen am Schwanz und Elektroschocks. Wenn das nicht ausgereicht habe, sollen sie die Tiere mit einer Seilwinde in den Schlachthof gezogen haben. Allein dem ehemaligen Geschäftsführer werden laut Gericht 60 Fälle vorgeworfen. Er soll darüber hinaus tote Rinder angenommen und deren Fleisch als Lebensmittel verkauft haben.

Landkreis legt Schlachthof nach Skandal still

Nachdem der Fall damals von Aktivisten des Vereins "Soko Tierschutz" aufgedeckt worden war, legte der Landkreis Osnabrück den Schlachthof still. Seither wurden bereits mehrere Fahrer von Tiertransporten sowie Landwirte wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt.

