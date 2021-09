Stand: 01.09.2021 09:17 Uhr Schlachthof Weidemark: Jeder zweite Mitarbeitende ungeimpft

Auf Niedersachsens größtem Schweineschlachthof Weidemark in Sögel (Landkreis Emsland) ist fast die Hälfte der Mitarbeitenden noch nicht geimpft. Derzeit sind 1.200 Osteuropäer in Sögel beschäftigt. Laut Geschäftsführer Christopher Rengstorf kursieren unter den Mitarbeitenden Falschinformationen in den sozialen Medien zum Thema Corona-Impfung, zum Beispiel dass Impfen Männer impotent machen soll. Um aufzuklären, führen Betriebsarzt und DRK-Mitarbeitende jetzt Einzelgespräche mit den Mitarbeitenden. Aktuell gibt es im Schlachthof keinen Corona-Fall. Reiserückkehrende werden vorsorglich zunächst in extra Wohnungen untergebracht. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Schlachthöfen immer wieder große Ausbrüche gegeben.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.09.2021 | 09:30 Uhr