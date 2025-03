Stand: 07.03.2025 14:47 Uhr Scheunen im Emsland angezündet? Mann und Frau festgenommen

Die Polizei hat einen Mann und eine Frau festgenommen, die mit einer Brandserie im Emsland in Verbindung stehen sollen. Der 28-Jährige und die 23-Jährige seien tatverdächtig, zwischen dem 9. und 22. Februar sechs Scheunen in Brand gesetzt zu haben, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge sollen die Verdächtigen unter anderem für Scheunenbrände in Werlte, Lorup und Börger verantwortlich sein. "Die Ermittlungen zu der genauen Anzahl der Taten sowie der jeweiligen Tatbeteiligung beider Personen dauern an", sagte ein Sprecher. Bei Wohnungsdurchsuchungen in der vergangenen Woche seien umfangreiche Beweise sichergestellt worden. Der 28-Jährige befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft, die 23-Jährige wurde nach der Festnahme wieder freigelassen.

