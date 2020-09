Stand: 13.09.2020 11:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schapen: 26-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Unfall im Landkreis Emsland ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der 26 Jährige in der Nacht zu Sonntag gegen 1.40 Uhr bei Schapen nach rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Straße. Der lebensgefährlich Verletzte kam in eine Klinik, an dem Wagen entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar.

