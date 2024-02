Stand: 24.02.2024 09:44 Uhr Sauna brennt in Belm: 200.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Sauna in Belm (Landkreis Osnabrück) ist am Freitagabend ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 200.000 Euro entstanden. Das teilte eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmorgen mit. Verletzt wurde demnach niemand. Den Angaben zufolge stand die Sauna in einem Garten von Privatleuten, die den Raum mit der Sauna vermieteten. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

VIDEO: Hoher Schaden durch Feuer in Sauna

