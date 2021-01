Stand: 12.01.2021 11:37 Uhr Sanierung der A1 bei Osnabrück: Autobahn nachts gesperrt

Die A1 zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen wird in den kommenden Nächten gesperrt. Weil die Fahrbahn dort an etlichen Stellen beschädigt ist, soll sie saniert werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Für die Arbeiten ist die Autobahn in Richtung Bremen von Mittwoch bis Sonnabend in der Zeit von 19 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh gesperrt.

