Stand: 04.08.2023 09:36 Uhr Sanierung am Bahnhof Wissingen startet

Die Deutsche Bahn will den Bahnhof Wissingen (Landkreis Osnabrück) modernisieren. Das Gelände an der Strecke Osnabrück-Bielefeld solle barrierefrei ausgebaut werden, teilte ein Sprecher mit. Bund und Bahn investierten rund 2,8 Millionen Euro. Ab Freitag werde der Bahnsteig am Gleis 1 erneuert. Der erste Teil der Bauarbeiten solle bis zum 18. August dauern. Für kommendes Jahr sei zudem geplant, im Sommer einen neuen Außenbahnsteig zu bauen. Damit könnten Reisende künftig stufenlos in die Züge ein- und aussteigen, hieß es. Die Bahnsteige würden mit einem Wetterschutz und einer Wegeleitung für sehbeeinträchtigte Menschen ausgestattet.

